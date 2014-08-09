МЗС Великобританії: Подальші провокації призведуть РФ до руйнівних наслідків



Про це йдеться в заяві міністра, розповсюдженій урядом краіни, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"Я глибоко стурбований повідомленнями про зростання потоків важкого озброєння, які перетинають кордон української суверенної території з Росії та повідомленнями про навчання російських збройних сил для "гуманітарної інтервенції" у третю країну. Умов для такого втручання у східну Україну явно не існує. У цих обставинах таке втручання буде необґрунтованим і незаконним. Я настійно закликаю Росію уникнути будь-яких провокаційних дій, які будуть причиною для збільшення нестабільності в регіоні і призведуть до подальших руйнівних наслідків для відносин Росії з Європою", - заявив Хеммонд.

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Він нагадав, що Великобританія "разом з нашими партнерами по G7 та ЄС неодноразово закликали Росію припинити потік зброї через кордон і дали зрозуміти, що міжнародне співтовариство зробить так, що Росія заплатить більшу ціну, якщо вона не зробить кроки в напрямку деескалації".

"Якщо Росія дійсно думає про благо майже 7 мільйонів людей у Донбасі, вона повинна негайно припинити озброювати сепаратистів з тим, щоб українська влада змогла відновити закон і порядок", - наголосив міністр закордонних справ Великобританіі.