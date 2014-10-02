ЄС стурбований обстрілами Донецька та продовженням бойових дій на Донбасі

Відповідна заява речника глави Європейської дипломатії Кетрін Ештон розповсюджена у четвер в Брюсселі.

"Ми стурбовані посиленням перестрілки та обстрілу в східній Україні, незважаючи на угоду про припинення вогню, що призвело вчора до трагічної загибелі кількох цивільних осіб біля школи в Донецьку. Багато українських військовослужбовців також загинули у боях протягом останніх тижнів, зокрема, в результаті тривалого обстрілу аеропорту "Донецьк", - йдеться у заяві.

У цьому зв'язку в ЄС висловили співчуття сім'ям загиблих та нагадали про необхідність суворого дотримання режиму припинення вогню у відповідності до протоколу від 5 вересня та для реалізації Меморандуму від 19 вересня. "Спостереження за припиненням вогню є необхідним кроком для необхідного відновлення закону і порядку на сході України, та з метою запобігання порушень прав людини і для розслідування тих, які вже сталися.

Читайте такожЄвропа посилить санкції проти Росії в разі захоплення бойовиками аеропортуНагадуємо, що тривале припинення вогню залишається ключем до успіху в нинішніх зусиллях щодо досягнення стійкого політичного врегулювання на основі поваги суверенітету України та її територіальної цілісності. ЄС готовий підтримати будь-які зусилля в цьому напрямку", - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня ЄС прийняв рішення залишити у силі санкції проти РФ.