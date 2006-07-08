62-річна британка народила сина і встановила рекорд своєї країни

Мешканка Великої Британії встановила рекорд материнства для цієї країни, народивши дитину в 62 роки після штучного запліднення.

Дитячий психіатр Патрісія Решбрук (в заміжжі Фаррант) кілька днів тому народила здорового сина в Королівській лікарні графства Сассекс в місті Брайтон на півдні Англії. Малюк, у якого ще немає імені, при народженні важив 6 фунтів і 10 унцій (трохи більше 3 кг) і відрізняється відмінним апетитом. При цьому 62-річна мама в змозі годувати новонародженого груддю.

При народженні сина був присутній і батько - 60-річний Джон Фаррант, для якого це перша дитина (у самої Патрісії є троє дорослих дітей від колишнього шлюбу). Найближчим часом подружжя планує повернутися з дитиною додому і працювати неповний робочий день, щоб ділити між собою турботу про новонародженого.

Цікаво, що Патрісія Решбрук змогла завагітніти в результаті штучного запліднення донорською яйцеклітиною в клініці на території колишнього Радянського Союзу.

Решбрук - не перша жінка в світі, яка вирішила народити після 60 років. У 1997 році 60-річна Ліз Баттл з Уельсу народила сина Джозефа, а рекорд материнського віку належить румунці Адріані Ілієску, яка в січні минулого року у віці 66 років народила доньку.

За матеріалами News.ru