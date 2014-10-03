МВС планує створити підрозділ, аналогічний американському SWAT, протягом року

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

«Що стосується спеціального підрозділу за аналогією зі SWAT, нам би хотілося, щоб цей процес ішов максимально швидко», - заявив він.

«Я дуже сподіваюся, оскільки закінчення реформування для мене один із важливих особистих етапів роботи у міністерстві», - зазначив радник міністра.

«Мені б дуже хотілося, щоб у найближчі півроку - максимум рік вийшли на якийсь реальний результат», - сказав Шкіряк.

«Роботи дуже багато, і повірте, вона не зупиняється ні на годину, з нами працюють найкращі фахівці, і не тільки українські, а й фахівці відповідних силових міністерств з багатьох країн світу», - повідомив Шкіряк.

Читайте також"Стіна" пройде по кордону, а не лінії зіткнення з бойовиками - Аваков«Практично з усіма країнами ЄС та США ми в рамках реформування МВС працюємо дуже щільно», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков анонсував глобальну реформу МВС. Планується, що під юрисдикцію міністерства підпадатимуть Національна поліція, Національна гвардія, Державна міграційна служба, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна служба.