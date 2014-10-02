МВС створить спецпідрозділ за аналогією з американським SWAT

Основу цього підрозділу складатимуть бійці добровольчих батальйонів міністерства, — повідомив глава відомства, член Політичної і Військової Ради партії «Народний фронт» Арсен Аваков.

Про це він сказав під час прес-конференції за підсумками засідання Військової ради «Народного фронту» в четвер, 2 жовтня.

Глава МВС також висловив сподівання, що найбільш підготовлені у військовому сенсі бійці увійдуть доскладу Національної гвардії, вдосконалюватимуть свій професіоналізм у складі оперативних бригад та сил спецоперацій.

За його словами, в Україні склалася унікальна ситуація, коли маса патріотів, добровольців отримала величезний бойовий досвід.

«Цю силу, отриману, на жаль, через горе й нещастя, ми зобов’язані залучити до захисту держави», - наголосив глава МВС, член військової Ради «Народного фронту».

Як відомо, SWAT — це підрозділ в американських правоохоронних органах, який використовує легку зброю армійського типу і спеціальні тактики в операціях з високим рівнем ризику, в яких необхідні здібності і навички, що виходять за рамки можливостей звичайних поліцейських.