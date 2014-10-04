Порошенко вважає, що говорити треба про особливий статус англійської мови, а не російської

Про це глава держави написав у своєму "Твіттері".

"Вільне володіння англійською має стати другим критерієм після люстрації з вимог до українського держслужбовця", - йдеться у повідомленні Порошенка.

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Також від додав, що "варто говорити не про особливий статус російської, а про особливий статус англійської - ця дискусія буде більш конструктивною і правильною".