Порошенко вважає, що говорити треба про особливий статус англійської мови, а не російської
02:15, 04 жовтня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко вважає, що вільне володіння англійською мовою має бути другим критерієм з вимог до українського держслужбовця після проведення люстрації
Порощенко вважає, що особливий статус має мати англійська мова, а не російська / УНИАН
Про це глава держави написав у своєму "Твіттері".
"Вільне володіння англійською має стати другим критерієм після люстрації з вимог до українського держслужбовця", - йдеться у повідомленні Порошенка.
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Також від додав, що "варто говорити не про особливий статус російської, а про особливий статус англійської - ця дискусія буде більш конструктивною і правильною".
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