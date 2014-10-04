У центральних районах Донецька чути гарматні залпи - міськрада

У центральних районах Донецька вдень 4 жовтня чути гарматні залпи.

Про це повідомляє сайт Донецької міськради.

"Станом на 14.00 у місті неспокійно. Жителі повідомляють про те, що в центральних районах періодично лунають гарматні залпи. Системи життєзабезпечення міста працюють. Збоїв у русі громадського транспорту немає", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, ніч з 3 на 4 жовтня в Донецьку пройшла відносно спокійно. Близько 5 ранку городян розбудили залпи, які були чутні практично у всіх районах.

За уточненими даними, в результаті вчорашнього обстрілу Київського району на вулиці Стратонавтів зруйновані житлові будинки №31, 49, 51, 60, 61, 110, 114, 131, а також повністю знищені 7 гаражів біля будинку №143. Крім того, постраждав житловий будинок №16 на вулиці Айвазовського.