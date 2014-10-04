Хорошковський однозначно підпадає під закон про люстрацію - голова СБУ
21:42, 04 жовтня 2014Політика
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Голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко переконаний, що екс-керівник СБУ Валерій Хорошковський, якій балотується у народні депутати, однозначно має потрапити під дію закону про люстрацію.
Хорошковський має потрапити під люстрацію, вважає Наливайченко / Фото УНІАН
Про це Наливайченко заявив сьогодні в ефірі ”Еспресо.ТВ”.
”Я думаю, що закон про очищення влади щодо таких людей, якщо вони будуть задіяні (у владі)... Я думаю, що він точно підпадає під закон про очищення влади”, - сказав голова СБУ.
Читайте такожНаливайченко: 4 колишніх офіцерів СБУ заарештовано за зраду, 3 - у розшуку Він нагадав, що після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах, він особисто написав заяву про звільнення з посади голови СБУ і, відповідно до законодавства, в.о. голови служби тоді став його перший заступник - Хорошковський, затверджений пізніше на посаді.
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