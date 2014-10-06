На боці терористів воюють колишні зеки - волонтер

00:32, 06 жовтня 2014
Політика
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На стороні терористів воюють колишні зеки. 

REUTERS

Про це пише на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук волонтер Роман Доник.

"Документи екіпажу одного з підбитих сепаратистських танків (не найбільшого свіжого, є свіже і не мало). Власники документів міцно мертві, та й танчик був не найсучасніший. Але стріляв і їздив. В минулому часі. Але я не про це. Мені от цікаво, скільки ще народу було звільнене в Донецькій і Луганській областях, по амністії, якраз у розпал війни?", -  написав він.

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Донбас, на жаль, край історичний, досить каторжанський. І звільняти за амністією енну кількість людей, це на 90% поповнювати ряди найманців", - додав Доник.

Допис by Roman Donik.
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