У Кіровограді урочисто зустріли захисників донецького аеропорту

Як передає кореспондент УНІАН, зустрічати військових люди прийшли до військової частини ще у 22:00 неділі, 5 жовтня.

Інформація про приїзд бійців з'явилася в соціальних мережах та в Інтернет-ЗМІ того ж дня ввечері.

Усього зібралося близько трьохсот кіровоградців. Люди прийшли з прапорами, квітами та кульками жовтого і блакитного кольорів, а також із солодощами. Більшість із присутніх нікого з близьких не зустрічали, вони прийшли подякувати військовослужбовцям за захист України.

Доки кіровоградці очікували військових, вони співали Гімн України, вигукували "Слава Україні!", "Героям Слава!", "Україна понад усе!", а також співали скандально відому пісню про президента Росії Володимира Путіна.

Читайте такожПід час останніх боїв за донецькій аеропорт вбито 12 бойовиківАвтомобілі з військовослужбовцями прибули лише о третій годині ночі. Щойно позашляховики з бійцями наблизилися до військової частини, всі почали кричати "Слава героям!" та "Дякуємо!". Автівки не зупиняючись заїхали на територію військової частини, одразу за ними ворота закрили. Щоб передати квіти військовим, люди їх вкидали в автівки на ходу.

Кіровоградці продовжили скандувати "Слава героям!", "Дякуємо!" та "Слава Україні!". У відповідь військові випустили кілька залпів із ракетниць. Люди не припиняли скандувати, тому згодом ворота військової частини відчинили і кілька бійців вийшли до людей. Їм дякували, дарували квіти та солодощі. Проте з журналістами військові не спілкувалися. Скільки триватиме їхній відпочинок, наразі невідомо.