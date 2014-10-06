Звільнено шістьох радників колишнього міністра охорони здоров'я Мусія

15:54, 06 жовтня 2014
Політика
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Тимчасово виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець звільнив 6 радників міністра охорони здоров'я на громадських засадах.

Лазоришинець звільнив радників Мусія / фото youtube.com

Про це йдеться в наказі тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я N507-к від 1 жовтня 2014 року, передає Еспресо.TV.

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"Відсторонити з 2 жовтня 2014 року від виконання повноважень радників міністра охорони здоров'я на громадських засадах: Олену Євстігнеєву, Пилипа Снєгірьова, Ігоря Найду, Олену Єскіну, Івана Поліщука та Павла Феднова", - йдеться в документі. 

Контроль за виконанням наказу Василь Лазоришинець залишив за собою.

Нагадаємо, 1 жовтня розпорядженням №889-р Кабмін поклав виконання обов'язків міністра охорони здоров'я на заступника міністра охорони здоров'я - керівника апарату Василя Лазоришинця.

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