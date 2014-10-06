ВР розгляне "свободівський" законопроект про заборону комуністичної ідеології

У порядок денний засідання Верховної Ради, яке відбудеться 14 жовтня, було внесено законопроект про заборону комуністичної ідеології. Про це повідомив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

«На Погоджувальній раді домовилися за пропозицією «Свободи» розглянути 14 жовтня законопроекти про визнання ОУН-УПА борцями за Незалежність України та про заборону комуністичної ідеології», – заявив політик.

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Нагадаємо, 14 жовтня відзначається річниця створення Української повстанської армії.

У цей день ВО «Свобода» організовує марш на честь героїв УПА. Так, у минулому році у Києві було проведено «Марш боротьби».

Також нагадаємо, що 8 липня Міністерство юстиції звернулося до суду із позовом щодо заборони діяльності Комуністичної партії на території України.