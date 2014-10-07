Україна можливо вироблятиме боєприпаси підвищеної бронебійності - радник Гелетея

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив радник міністра оборони Олександр Данилюк.

Данилюк заявив, що українські військові мають докази того, що Росія випробовує експериментальні боєприпаси підвищеної бронебійності на території Донбасу.

"Це, зокрема, патрони для стрілецької зброї з карбідним вольфрамовим сердечником, які не мають на сьогоднішній день аналогів у світі", - уточнив радник міністра.

За його словами, такі боєприпаси здатні пробивати всі відомі вітчизняні та зарубіжні бронежилети, а також з легкістю пробивають бронеавтомобілі "Кугуар" і навіть бронетранспортери.

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"Нам вдалося отримати в результаті розвідувальної операції документи щодо того, як виготовляти подібні патрони", - додав Данилюк.

Він повідомив, що найближчим часом військові заводи України відкриють власне виробництво подібних боєприпасів.

"І навіть ймовірно, що вони будуть ще більш потужними, враховуючи те, що ми зараз знаємо", - підкреслив Данилюк.