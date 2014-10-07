ЄС повинен не допустити створення сухопутного коридору між Кримом і Росією - Могеріні

Про це заявила майбутній верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки і заступник голови Єврокомісії 2014-2019 років екс-міністр закордонних справ Італії Федеріка Могерини, виступаючи на слуханнях у комітеті Європарламенту з міжнародних справ, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Я вважаю, що ЄС повинен докласти всіх зусиль, щоб не допустити створення сухопутного коридору" між Кримом і рештою території Росії".

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На її переконання, ЄС має бути єдиний і діяти на основі солідарності.

"Він повинен не допустити створення сухопутного коридору між Кримом і територією Росії, а не думати, як на це реагувати", - наголосила дипломат.