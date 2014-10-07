На Донеччині терористи знову прив'язали українського патріота до "ганебного стовпа"

Чоловіка прив'язали на перехресті біля будинку культури у селищі Зугрес-2 близько 8 ранку. Його називають "карателем", передає zn.ua.

Терористи заявляють, що затриманий ними чоловік - доброволець батальйону "Донбас" із позивним "Зугрес".

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"Узятий був вдома, коли у черговий раз приїхав на вихідні, відпочити і підлікувати ногу, пошкоджену ще в боях під Іловайськом", - повідомляється на інформаційних сторінках сепаратистів.

Нагадаємо, раніше у Донецьку терористи прив'язали до стовпа і побили українську патріотку.