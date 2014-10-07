СБУ закликає росіян звертатися на гарячу лінію для пошуку своїх родичів, які пропали в Україні
Голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що громадяни Росії можуть телефонувати на гарячу лінію в СБУ, щоб дізнатися про долю своїх родичів, які пропали безвісти в Україні.
Про це він сказав в інтерв’ю одному з телеканалів.
Він зазначив, що «СБУ оприлюднила карту поховань і розстрілів, які здійснювали диверсійні групи в зоні АТО. Карти тих поховань і розстрілів, які здійснювали диверсійні групи з перших днів квітня і поблизу Слов’янська, де добивали поранених російських військових їхніх ж командири-живодери».
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Наливайченко закликав громадян Росії звертатися на гарячу лінію СБУ: «Телефонуйте, будь ласка, російською мовою на нашу пряму лінію і повідомляйте, хто з ваших синів не повернувся додому».
Також він додав, що поки з Росії отримали лише поодинокі дзвінки, але СБУ пропонує російському «Меморіалу» і матерям російських солдатів допомогу у пошуку громадян Росії.