СБУ закликає росіян звертатися на гарячу лінію для пошуку своїх родичів, які пропали в Україні

22:54, 07 жовтня 2014
Політика
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Голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що громадяни Росії можуть телефонувати на гарячу лінію в СБУ, щоб дізнатися про долю своїх родичів, які пропали безвісти в Україні.

REUTERS


Про це він сказав в інтерв’ю одному з телеканалів.

Він зазначив, що «СБУ оприлюднила карту поховань і розстрілів, які здійснювали диверсійні групи в зоні АТО. Карти тих поховань і розстрілів, які здійснювали диверсійні групи з перших днів квітня і поблизу Слов’янська, де добивали поранених російських військових їхніх ж командири-живодери». 

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Наливайченко закликав громадян Росії звертатися на гарячу лінію СБУ: «Телефонуйте, будь ласка, російською мовою на нашу пряму лінію і повідомляйте, хто з ваших синів не повернувся додому».

Також він додав, що поки з Росії отримали лише поодинокі дзвінки, але СБУ пропонує російському «Меморіалу» і матерям російських солдатів допомогу у пошуку громадян Росії.

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