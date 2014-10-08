Порошенко шукає заміну Таруті - радник президента

Про це він повідомив в ефірі Шустер Live, пише Insider.

На думку Луценка, глава Луганської ОДА Геннадій Москаль є підходящим губернатором в непростій ситуації, що склалася, і приблизно таку ж людину глава держави шукає і для Донецької області.

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При цьому Луценко відмовився назвати прізвища можливих кандидатів на цю посаду.