Порошенко шукає заміну Таруті - радник президента
03:30, 08 жовтня 2014Політика
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Лідер партії "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко заявив, що президент збирається найближчим часом призначити нового очільника Донецької облдержадміністрації.
Порошенко шукає заміну Таруті
Про це він повідомив в ефірі Шустер Live, пише Insider.
На думку Луценка, глава Луганської ОДА Геннадій Москаль є підходящим губернатором в непростій ситуації, що склалася, і приблизно таку ж людину глава держави шукає і для Донецької області.
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При цьому Луценко відмовився назвати прізвища можливих кандидатів на цю посаду.
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