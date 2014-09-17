Тарута шокований законом про спецстатус Донбасу

Про це він сказав на прес-конференції, пишуть Новости Донбасса.

"Яке утворення? Де межа цього утворення всередині Донецької області? У нас буде дві Донецькі області, або одна Донецька область, а всередині буде якесь незрозуміле об'єднання "ДНР" і "ЛНР"? "ДНР" і "ЛНР" - це терористичні організації, чи ні? Терміни, коли відбудеться складання зброї? Ми цього теж не побачили. Коли і як закриється кордон? Це теж незрозуміло. Якими законами будуть керуватися всі органи влади? Будуть державні органи влади, або будуть лише місцеві? Як буде працювати судова система, всі силові органи? І так далі, і так далі. Освіта, програма освіти. На це відповідей в цьому документі немає", - заявив він.

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Сергій Тарута сказав, що він не очікував прийняття такого закону, який його просто шокував.

"Звичайно, емоційна складова дуже велика. З точки зору того, чи нас продали, "злили", де ми, в Росії, в Україні, за що ми боролися, для чого будували ці споруди? А чому гинули наші хлопці? Для чого?", - говорить він.

На думку губернатора, для того, щоб мирний договір був підписаний, в ньому повинні стояти підписи представників усіх країн гарантів, які реально впливають на ці процеси.