ВО «Свобода» хоче розпочати націоналізацію стратегічних підприємств

«За останні роки перелік підприємств, які було заборонено приватизувати, зменшувався 15 разів. Це грало на руку олігархам: вони легко, за безцінь скупали стратегічні підприємства, у тому числі, енергетичні. А держава втрачала величезні активи, завдяки яким можна було б наповнювати бюджет роками», - підкреслив Тягнибок.

За його словами, приватизація стратегічних підприємств в Україні не мала нічого спільного із ринковою економікою – причому не тільки за часів влади Віктора Януковича, а за усі 23 роки незалежності.

«Приватизація великих промислових активів жодним чином не проводилася за законодавством, не була складовою справжніх реформ, і в кінцевому рахунку грала проти України. Адже в результаті цілими галузями в нас керують кремлівські власники чи місцеві поплічники КДБ. Й ці олігархи лише збагачуються за рахунок колишніх державних підприємств – при цьому постійно вимагають у держави преференції і виводять свої капітали за кордон. Лише за останні три роки в офшори було переведено 70 млрд доларів», - підкреслив Олег Тягнибок.

Він нагадав, що ВО «Свобода» ще минулого року внесла до Верховної Ради законопроект про повернення капіталів з офшорів, який зобов’язує власників офшорних підприємств протягом трьох місяців перереєструвати їх та внести до бюджету половину повернених коштів. В іншому випадку ці підприємства мають бути націоналізовані.

За ініціативою «Свободи», націоналізації також мають підлягати підприємства, власники яких не виконують соціальних та інвестиційних зобов'язань.

Також «Свобода» пропонує ліквідувати приватні монополії та олігополії, частка яких перевищує 25% ринку. Відповідний законопроект «Про ліквідацію приватних монополій» за авторством депутатів від «Свободи» готовий до розгляду у сесійній залі. Згідно з документом, приватні монополії мають можливість добровільно позбавитися частки своїх активів, у яких перевищений ліміт монополізації. У разі відмови буде здійснюватися примусова ліквідація приватної монополії та реалізація її власності через Фонд держмайна.