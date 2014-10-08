ООН: за перші 8 днів перемир'я були вбиті 49 українських військових

Про це йдеться у звіті Управління верховного комісара ООН з прав людини по Україні, опублікованому сьогодні.

З моменту укладення угоди про припинення вогню і до 13 вересня на сході України було вбито 49 українських військових, поранено 242 - ООН (@UnitedNationsRU) 8 жовтня 2014

Крім того, у звіті повідомляється, що на території Донецької і Луганської областей в результаті бойових дій зруйновані 4,5 тис. житлових будинків. "В результаті боїв на сході України зруйновані 4,5 тис. житлових будівель, 4,7 тис. об'єктів енергетичної інфраструктури та водопостачання", - сказано в повідомленні.