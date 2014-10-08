ООН: за перші 8 днів перемир'я були вбиті 49 українських військових
20:31, 08 жовтня 2014Політика
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З моменту дії режиму припинення вогню (5 вересня) до 13 вересня на сході України були вбиті 49 українських військових, ще 242 - отримали поранення.
REUTERS
Про це йдеться у звіті Управління верховного комісара ООН з прав людини по Україні, опублікованому сьогодні.
З моменту укладення угоди про припинення вогню і до 13 вересня на сході України було вбито 49 українських військових, поранено 242
- ООН (@UnitedNationsRU) 8 жовтня 2014
Крім того, у звіті повідомляється, що на території Донецької і Луганської областей в результаті бойових дій зруйновані 4,5 тис. житлових будинків. "В результаті боїв на сході України зруйновані 4,5 тис. житлових будівель, 4,7 тис. об'єктів енергетичної інфраструктури та водопостачання", - сказано в повідомленні.
В результаті боїв на сході України зруйновані 4,5 тис житлових будинків, 4,7 тис об'єктів енергетичної інфраструктури та водопостачання
- ООН (@UnitedNationsRU) 8 жовтня 2014
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