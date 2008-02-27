Янукович пояснив, що може об`єднати опозицію і коаліцію

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що саме питання інтеграції України до Європейського Союзу може об`єднати опозицію і коаліцію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в Брюсселі під час зустрічі з Генеральним секретарем Ради міністрів ЄС, Високим представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав`єром СОЛАНОЮ.

Під час зустрічі сторони багато уваги приділили питанням євроінтеграції України та укладення нової Посиленої угоди Україна-ЄС. В.ЯНУКОВИЧ позитивно оцінив прогрес, досягнутий у переговорах щодо нової Посиленої угоди між Україною та ЄС протягом 2007 року. “У переговорному процесі ми подолали майже пів шляху. Він стає дедалі важчим, оскільки вимагає від сторін більше компромісів”, - сказав лідер Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що питання інтеграції України до ЄС опозиція та коаліція мають вирішувати спільними зусиллями. Разом з тим, наголосив він, внутрішньополітична ситуація в Україні і, зокрема, у Верховній Раді залишається складною. За його словами, крихка більшість у два голоси, серйозні протиріччя між учасниками нинішньої коаліції унеможливлюють здійснення серйозних реформ.

В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що Партія регіонів, її фракція у парламенті ніколи не дозволить владі проводити політику тиску, кулуарних домовленостей та ігнорування опозиції. “Наша політична сила діятиме виключно в межах правового поля, на захист Конституції України, демократії, прав і свобод наших співгромадян”, - додав В.ЯНУКОВИЧ.