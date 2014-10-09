Снайдер: "Напад на Україну - це частина масштабного плану Москви щодо поділу Європи"

Історик зазначив, що нинішня Росія - це ніщо інше, як культивування любові до Великого Брата і амбіції побудувати єдину імперію. Тімоті Снайдер знайшов місце в історії і самому Путіну - між Адольфом Гітлером і Йосипом Сталіним. "Президент РФ застосовує проти України методи, за допомогою яких Сталін і Гітлер зруйнували Польщу і Чехословаччину", заявив Тімоті Снайдер в інтерв'ю виданню "Новий час".

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Крім цього історик сказав, що зараз Білий дім серйозно сприймає конфлікт в Україні, але він лише на четвертому-п'ятому місці в списку світових криз, що цікавлять Вашингтон. Однак для Європи все набагато серйозніше, оскільки Україна - останній шматочок пазла в системі європейської безпеки. "Напад на Україну - це частина масштабного плану Москви щодо поділу Європи. Якщо ЄС розвалиться на безліч держав, Росія буде виглядати більш сильною на їх фоні. Кінцева мета Москви - побудувати Євразію, як у Оруелла в 1984", - зазначив історик.

Тімоті Снайдер висловив думку, що у Путіна якесь особливе, ірраціональне ставлення до України. "Велич Росії в його розумінні залежить від того, чи залишиться Україна під її впливом".

При цьому історик зазначив, що упущення України полягає в тому, що вона не змогла диктувати умови перемир'я. "Ви не контролюєте 2 дуже важливих міста. Перемир'я - це не мир. Умови перемир'я будуть діяти 3 роки, а значить в найближчі 3 роки конфлікт у тій чи іншій формі збережеться", - сказав Тімоті Снайдер. Однак він висловив упевненість, що "з часом ситуація в Україні покращиться. Але вам доведеться пережити дуже непрості часи".

Повний текст інтерв'ю американського історика читайте в друкованому випуску видання "Новий час" 10 жовтня.