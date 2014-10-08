США виділяють Україні додаткові кошти на закупівлю спецтехніки

Як зазначається у повідомленні посольства США в Україні, до складу допомоги увійдуть гроші для купівлі бронежилетів, приладів нічного бачення, броньованих позашляховиків та патрульних машин, а також додаткових засобів зв'язку.

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Також США нададуть обладнання і організують навчання з використання радіолокаційних станцій (РЛС) виявлення вогневих позицій мінометів, аби підвищити обороноздатність збройних сил України. Такі РЛС дають змогу українським військовим отримувати попередження про зустрічний артилерійський вогонь.