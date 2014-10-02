Очільник МЗС Британії погрожує Путіну новими заходами у відповідь на дії РФ в Україні

Як передає РІА «Новости», за словами Хаммонда, після довгих років ”холодної війни”, Велика Британія ”запропонувала Росії інвестиції, торгівлю і партнерство”, проте Росія ”обрала конфронтацію”.

”Ми повинні пишатися, що Велика Британія була лідером у введенні далекотривалих санкцій, які дають зрозуміти, що ми не потерпимо незаконних дій Росії. І ми не дозволимо залякувати наших союзників по НАТО у Східній Європі. Дозвольте мені нагадати містеру Путіну: погрози будь-яким членам НАТО зустрічатимуться відповіддю з боку усього НАТО. От чому ми направили наші винищувачі Typhoon до Балтики і зробимо це знову, якщо буде потрібно. Тому що НАТО і принцип колективного самозахисту допомагав нам у важкі часи ”холодної війни” і залишиться ключовим принципом нашої оборонної політики у майбутньому”, — підкреслив Хаммонд.

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Відносини Росії і Заходу погіршилися у зв`язку з ситуацією в Україні. Після анексії українського Криму Росією США і Євросоюз ввели цілу низку обмежень стосовно компаній, банків і цілих секторів російської економіки, зокрема нафтової галузі. Останній пакет санкцій було введено 12 вересня.

У відповідь Росія обмежила імпорт низки сільськогосподарських товарів з країн, які ввели стосовно неї санкції: США, держав ЄС, Канади, Австралії і Норвегії.