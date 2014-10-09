РНБО: Розширення зони АТО не планується (карта)

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Розширення зони АТО не планується. Розміщена в деяких ЗМІ інформація містить невірні дані", - сказав Лисенко.

Нагадаємо, раніше голова Державної службі у справах ветеранів війни та учасників АТО Артур Дерев’янко заявив, що СБУ найближчим часом оприлюднить територіальну зону АТО, до якої увійдуть Донецька та Луганська області і, можливо, частина Харківської.

Однак радник голови СБУ Маркіян Лубківський заперечив можливість включення в зону АТО частини Харківської області.