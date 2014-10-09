Рада може замінити армійське "Здрастуйте, товариші" на "Слава Україні"

Про це йдеться у законопроекті 5138, автором якого є четверо депутатів від "Свободи": Олег Тягнибок, Юрій Сиротюк, Олег Бондарчук та Ігор Кривецький.

Як вказують депутати, збереження "совєцьких рудиментів" негативно впливає на патріотичний дух, сприяє колабораціонізму, пише Українська Правда

Читайте такожЗбройним силам довіряє 64,3% українців, міліції - 22,7% - опитування "Особливо важливо остаточно українізувати Збройні Сили України. В них досі зберігаються характерні для СРСР риси - покрій одягу, форма вітання, система військових звань. Найбільш негативно на молодих захисників Вітчизни впливає, на нашу думку, типово совєцька система вітань", - заявили депутати.

Вони пропонують замість "окупаційних штампів" легітимізувати на рівні Збройних Сил традиційне вітання "Слава Україні - Героям слава". Відповідь "Бажаємо (бажаю) здоров'я" свободівців пропонують замінити на "Героям слава!".

Як ідеться у документі, звернення "товариш" варто замінити на "пан".

Прощання старшого за військовим званням "До побачення, товариші" та відповідь "До побачення" депутати хочуть замінити також на "Слава Україні" та "Героям слава".

Триразове вітання "Слава" також пропонується замінити на "Слава, Україні".