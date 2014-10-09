Порошенко ще не підтвердив приїзд на саміт ЄС у Мілані, де може зустрітися з Путіним

Про це УНІАН повідомив представник італійського головування в Європейському Союзі, відповідальний за контакти з медіа, Костантіно д'Аванцо.

Раніше сьогодні з’явилась інформація, що у Мілані може відбутися зустріч Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним за участі президента Франції Франсуа Олланда та федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.

"Ми поки що не маємо підтвердження про присутність пана Порошенка в Мілані наступного тижня", - написав д'Аванцо, відповідаючи на запит агентства.

Представник Італії, котра з червня обійняла піврічне головування в Євросоюзі, зазначив, що свій приїзд на саміт підтвердив російський президент Путін, та додав, що жодна з інших делегацій через це не інформувала про плани відмінити свою участь у цьому заході.

"Більшість запрошених країн вже підтвердили свою присутність. Росія була запрошена минулої весни, жодна делегація не змінила планів через присутність Путіна", - відзначив він.

За даними організаторів, саміт цього року пройде під гаслом "Відповідальне партнерство для тривалого росту та безпеки". Дводенний захід відбудеться під спільним головуванням голови Ради Європейського Союзу Германа Ван Ромпея та глави Європейської комісії Хосе Мануеля Баррозу.

Востаннє Путін з’являвся на міжнародних заходах у Європі у червні цього року у Франції під час святкування 70-ї річниці висадки десанту у Нормандії. Це був перший виїзд російського президента до ЄС після того, як РФ всупереч усім міжнародним нормам у березні приєднала до свого складу Крим.

Читайте такожПорошенко не братиме участі в саміті СНД у Мінську - помічник Путіна Нагадаємо, сьогодні, 9 жовтня, заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий не виключив, що 16-17 жовтня у Мілані відбудеться зустріч президентів України Петра Порошенка, Росії Володимира Путіна, Франції Франсуа Олланда та канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Росія після революційної зміни влади в Україні у лютому у березні анексувала Крим та з квітня за допомогою своїх військових дестабілізує ситуацію на Донбасі, де в результаті кривавого протистояння загинуло вже понад 3,6 тисяч людей. Захід гостро засудив РФ за агресію проти українців та ввів низку персональних та економічних санкцій проти цілих секторів російської економіки, серед яких найважливіший - енергоносії.Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня італійська газета La Repubblica написала, що Путін несподівано для організаторів ASEM вирішив приїхати на захід, чим розізлив низку лідерів Європейського Союзу, котрі хочуть його ізолювати на міжнародній арені через агресію Росії проти України. Видання не виключало, що низка держав із Східної Європи можуть відмовитись від участі в цьому саміті через присутність російського президента, котрого, згідно попередніми домовленостями через ситуацію в Україні, мав замінити на цьому заході глава уряду Дмитро Медведєв.