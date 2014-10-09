В Донецьку бойовики викрали суддю апеляційного адмінсуду

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на прес-службу Вищого адміністративного суду.

Читайте такожУ Луганській області бойовики утримують батька вбитого прокурора Свердловського району

"В Вищий адміністративний суд надійшло повідомлення від голови Донецького апеляційного адміністративного суду, в якому йдеться про те, що вчора, 8 жовтня на дорозі з Маріуполя до Донецька спеціальним батальйоном "Оплот" "ДНР" на блокпосту після населеного пункту Оленівка затримали суддю Донецького апеляційного адміністративного суду Миколи Старосуда", - повідомили в суді.

На даний час його місцезнаходження судді невідоме.

Бтальйон "Оплот" - збройне формування "ДНР", яким керує колишній співробітник МВС України, а заразі "прем'єр-міністр" "ДНР" Олександр Захарченко.

Нагадаємо, в ніч на 8 серпня у Луганській області було знайдено тіло прокурора Свердловського району Андрія Реви.