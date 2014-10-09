У Донецьку цілий день чути потужні вибухи і залпи, є жертви

Як повідомляє прес-служба Донецької міськради, у Петровському, Куйбишевському і Київському районах протягом усього дня не змовкають звуки потужних пострілів і вибухів.

"Після чергового артобстрілу повністю знищено житлові будинки №№ 32 і 80 по проспекту Колгоспному, а також пошкоджено будинок 66 по вулиці Крупської в Куйбишевському районі", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Донецьку за добу загинули 5 осібКрім того, в Київському районі після влучення снаряда виникла пожежа в майстерні столярних виробів та корпусних меблів, що розташована за адресою вулиця Буслаєва 30а.

За попередніми даними в результаті сьогоднішніх військових дій загинув один мирний житель.