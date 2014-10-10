Порошенко зустрівся зі спікерами країн ЄС і закликав їх ратифікувати Угоду про асоціацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова держави повідомив у своєму Twitter.

“Зустрівся зі спікерами парламентів країн Європейського Союзу та закликав їх ратифікувати Угоду про асоціацію”, - написав Порошенко.

Як повідомлялося, сьогодні до Києва прибули маршалок Сенату Республіка Польща Богдан Борусевич, голова Палати представників парламенту Ірландії Шон Барретт, голова Риксдагу Королівства Швеція Урбан Ахлін, голова Сейму Литовської Республіки Лорета Граужинєнє та перший заступник голови Фолькетінгу Королівства Данія Бертел Хаарде.

Довідка УНІАН. Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 р., відклавши підписання його економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

Після обрання президентом України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі 27 червня.

16 вересня Верховна Рада синхронно з Європарламентомратифікувала Угоду про асоціацію, включаючи створення зони вільної торгівлі. Щоб отримати повну правову силу, Угоду повинні ратифікувати всі 28 країн-членів ЄС.