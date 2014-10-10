Мін’юст обіцяює, що в рамках люстрації перевірятиме абсолютно всіх претендентів на держслужбу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції Павло Петренко на сьогоднішньому засіданні уряду.

“Люстраційну перевірку будуть проходити всі претенденти на державну службу, починаючи міністром і закінчуючи керівником територіального органу державної влади. Ця процедура буде максимально публічна і відкрита. Кожна особа, яка проходить перевірку, подає заяву з автобіографією, декларацією, яка підлягає оприлюдненню як на сайті органу, який призначає цю особу, так і Міністерством юстиції на відповідному спеціальному сайті для загального доступу всіх наших громадян, які можуть подати свої заяви і скарги, коли ця особа збрехала, подала недостовірну інформацію", - сказав Петренко.

За його словами, весь процес перевірки буде також проходити публічно, кожен етап перевірки і надання висновків відповідними контролюючими органами щодо цієї особи буде оприлюднюватися.

Крім того, як додав Петренко, законом передбачено формування при Мін'юсті потужного громадського незалежного органу з функціями контролю за процесом люстрації державних службовців і за процесом їх призначення.

За його словами, Мін'юст вже підготував відповідне положення про це громадській раді, а також всі необхідні рішення для запуску так званого люстраційного реєстру.

"Громадська рада запрацює з першого дня, коли президент оприлюднить закон", - додав Петренко.

Читайте такожДержапарат пройде люстрацію протягом 2-3 років - Мін'юстМіністр нагадав, що, відповідно до закону про люстрацію, під його дію підпадають особи, які займали найвищі керівні посади: міністр, перші заступники міністрів, керівники силових структур, СБУ, ГПУ, голови облдержадміністрацій, що перебували на цих посадах в цілому більше року в період з 2010 по 2014 рік.

"Такі особи підпадають під трудову люстрацію і вони повинні бути звільнені протягом 10 днів з моменту набрання чинності законом", - сказав він.

Також, за словами міністра юстиції, під люстрацію потрапляють всі судді, прокурори, слідчі, які під час Революції гідності ухвалювали незаконні рішення щодо притягнення до відповідальності активістів.

Крім того, під дію закону потрапляють чиновники, які своїми рішеннями чи діями підтримували сепаратистів і терористів та щодо яких є відповідні рішення судів, а також члени Комуністичної партії і комсомольських організацій.