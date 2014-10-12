У наступному парламенті буде створено потужну демократичну коаліцію - Кошулинський

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під час перебування у Житомирі.

«Переконаний, що після виборів у наступному парламенті буде створено потужну демократичну коаліцію», - зазначив віце-спікер.

Читайте також"Свобода" оприлюднила першу десятку списку

Водночас на запитання журналістів Кошулинський сказав, що не вірить у можливість створення парламентської коаліції між «Сильноою Україною» та «Блоком Петра Порошенка».

«Якщо, не дай Бог, це відбудеться в новому парламенті, то «Свободи» в цій коаліції точно не буде», - зазначив він.

За його словами, наразі до парламенту намагаються потрапити люди, які раніше перебували у Партії регіонів, але тепер змінили свої «вивіски».

«Якщо президент України буде реалізовувати у новому парламенті об’єднання з ПР або її спадкоємцями, ВО «Свобода» у цьому форматі однозначно не працюватиме», - заявив Кошулинський

На його переконання, створення потужної демократичної коаліції у наступному парламенті можливе, якщо туди не пройдуть комуністи та регіонали.

«Я не думаю, що коли не пройдуть у наступний парламент регіонали і комуністи, то патріотичні демократичні партії не зможуть домовитися. А так - домовимося, бо у демократичних сил є суть для єднання та створення потужної парламентської коаліції - це - захист і побудова нової країни», - наголосив Кошулинський.