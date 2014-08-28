Кошулинський вважає, що Росія напала, щоб зірвати вибори

15:25, 28 серпня 2014
Політика
0 0

Заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський переконаний, що найбільше у виборах в Україні не зацікавлена Росія, яка намагається завадити цьому військовою агресією.

Кошулинський назвав причину російської агресії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

“Підтверджується думка про те, кому найневигідніші перевибори Верховної Ради - це Російська Федерація”, - сказав віце-спікер і додав, що з початком виборчого процесу відбулася і активізація військових дій з боку Росії.

Кошулинський висловив переконання, що Росія намагатиметься зробити все, аби залишити ВР у тому складі, в якому вона є зараз, з огляду на те, що у 2012 році фракція Партії регіонів налічувала 208 членів, а КПУ - 33.

Читайте такожКошулинський назвав ймовірну дату розпуску Ради“241 із 450. Це є більшість, яку визнав світ на виборах 2012 року. Зараз вони це вміють рахувати і вважають, що у Верховній Раді в такому складі вони зможуть диктувати свої умови”, - сказав віце-спікер і додав, що нині у ВР надзвичайно високий рівень лобістів Російської Федерації.

Кошулинський підсумував, що для зриву перевиборів “сьогодні ідуть максимально активні військові дії зі сторони Російської Федерації”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter