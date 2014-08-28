Кошулинський вважає, що Росія напала, щоб зірвати вибори

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

“Підтверджується думка про те, кому найневигідніші перевибори Верховної Ради - це Російська Федерація”, - сказав віце-спікер і додав, що з початком виборчого процесу відбулася і активізація військових дій з боку Росії.

Кошулинський висловив переконання, що Росія намагатиметься зробити все, аби залишити ВР у тому складі, в якому вона є зараз, з огляду на те, що у 2012 році фракція Партії регіонів налічувала 208 членів, а КПУ - 33.

Читайте такожКошулинський назвав ймовірну дату розпуску Ради“241 із 450. Це є більшість, яку визнав світ на виборах 2012 року. Зараз вони це вміють рахувати і вважають, що у Верховній Раді в такому складі вони зможуть диктувати свої умови”, - сказав віце-спікер і додав, що нині у ВР надзвичайно високий рівень лобістів Російської Федерації.

Кошулинський підсумував, що для зриву перевиборів “сьогодні ідуть максимально активні військові дії зі сторони Російської Федерації”.