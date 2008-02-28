У НУ-НС заявляють, що Черновецького і його родичів ”відмазують”

Народний депутат від “Нашої України – Народної самооборони” Кирило КУЛИКОВ стверджує, що на Генеральну прокуратуру та прокуратуру Києва чиниться тиск з метою закрити кримінальні справи, порушені у зв’язку зі зловживаннями столичної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«На Генеральну прокуратуру України здійснюється шалений вплив, щоб закрити ці справи», - сказав К.КУЛИКОВ, додавши при цьому, що ці справи знаходяться в прокуратурі, але яка їх доля зараз і яка доля очікує їх у майбутньому, сказати важко. «Я не можу передбачити, яка буде їх доля», - сказав депутат, нагадавши, що демократичні сили, представлені в парламенті, наполягали на створені Тимчасової слідчої комісії для розслідування зловживань в столиці, однак через блокування парламентської трибуни неможливо вирішити це питання.

За словами К.КУЛИКОВА, створення ТСК має на меті «конвертувати потім фактові справи проти конкретних осіб».

Наводячи приклади тиску на слідство, К.КУЛИКОВ повідомив, що за інформацією, яку він має у доповідній записці, вчора прокуратура передала до МВС кримінальну справу, в якій фігурує зять мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Однак, за словами депутата, ця справа «пробула в МВС три години і її відібрали».

Саме це, на його переконання, є свідченням того, що столична влада всіляко намагається захистити себе від покарання за злочини.

При цьому К.КУЛИКОВ вважає, що «дуже знаковим і показовим» було порушення кримінальної справи стосовно двох осіб з найближчого оточення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. І таким саме “дуже знаковим і показовим» стала перекваліфікація цієї справи, додав депутат.

К.КУЛИКОВ наголосив, що «ні про яке політичне переслідування пана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО мова йти не може, мова йде про розкрадання землі і зловживання в столиці».

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом розбійного нападу двох депутатів Київради - В’ячеслава СУПРУНЕНКА і Дениса КОМАРНИЦЬКИЙ на громадянина Г.

Водночас 25 лютого генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив, що відмінив постанову про порушення кримінальної справи стосовно депутатів Київради Д.КОМАРНИЦЬКОГО і В.СУПРУНЕНКА.

"Так, я згоден з тим, що 2 серпня 2005 року було скоєно злочин, розбій, під час якого побили людину і заволоділи її портфелем. Але в той же час, вивчивши матеріали кримінальної справи – я особисто вивчав їх від першої сторінки до останньої, – вважаю, що достатніх підстав для порушення справи щодо конкретних осіб не було. Тому я виніс постанову про відміну постанови про порушення кримінальної справи стосовно конкретних осіб і порушенні кримінальної справи за фактом розбійного нападу. Я прийняв таке рішення", - сказав О.МЕДВЕДЬКО.