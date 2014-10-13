Савченко перевели із СІЗО до стаціонару для ускладнення доступу до правосуддя

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Полозов зазначив, що "слідство свідомо загострює ситуацію у справі Савченко, демонструючи цілковиту зневагу до суверенних і міжнародних норм".

Читайте такожСавченко доставили для проходження психіатричної експертизи

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 жовтня, Савченко була доставлена в Москві до однієї з експертних установ для проходження стаціонарної психолого-психіатричної експертизи, незважаючи на скаргу захисту щодо такої експертизи.

О 16.00 мск Басманний райсуд Москви розгляне скаргу Надії Савченко на призначення їй стаціонарної психіатричної експертизи.

Савченко була затримана бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там її звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом.

Із середини липня вона перебувала під арештом у воронізькому СІЗО. Потім Савченко перевели з Воронежа до Москви.

26 вересня Басманний райсуд переніс розгляд скарги захисту Савченко на 13 жовтня.