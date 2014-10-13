Сьогодні Савченко може взяти участь у судовому засіданні в Москві - ЗМІ

Басманний суд Москви розгляне скаргу військової льотчиці Надії Савченко на призначення їй стаціонарної психіатричної експертизи, повідомили російському агентству РИА Новости в суді.

Як очікується, Савченко буде доставлено зі слідчого ізолятора до суду, щоб вона могла особисто взяти участь у засіданні.

Раніше суддя Артур Карпов за проханням слідчого вирішив проводити розгляд у закритому режимі заради збереження медичної таємниці, таємниці слідства і персональних даних. Савченко, за словами її адвокатів, має намір клопотати про розгляд скарги у відкритому режимі.

Як раніше повідомляв адвокат Надії Савченко Марк Фейгін, чергове судове засідання 13 жовтня, очевидно, буде закритим.

Нагадаємо, раніше російський правозахисний центр «Меморіал» визнав Савченко політв'язнем.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була затримана бойовиками на Донбасі, а потім її відправили до Росії. Там її звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом.

З середини липня вона перебувала під арештом у воронезькому СІЗО. Потім Савченко перевели з Воронежа до Москви.

Їй призначено психіатричну експертизу. 26 вересня Басманний суд Москви переніс розгляд скарги захисту Савченко на 13 жовтня.