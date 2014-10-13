Яценюк пропонує ліквідувати господарські суди

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ходе презентації законопроекту про судоустрій та статус суддів.

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«Господарські суди повинні бути ліквідовані, а їх функції повинні бути передані судам загальної юрисдикції», - сказав Яценюк.