На Дніпропетровщині СБУ затримала групу диверсантів "Беркут-СМЕРШ"

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"На блок-посту поблизу м. Першотравенськ співробітники СБУ затримали ватажка незаконного воєнізованого угруповання «Беркут-СМЕРШ» громадянина України «Б», на прізвисько «Куба» та бойовика спецпідрозділу терористів «Призрак» т.зв. «ЛНР» на прізвисько «Хаттаб»", - сказано в повідомленні.

Так, для незаконного в’їзду в Дніпропетровський регіон бойовики сховалися серед великих пакунків та коробок у мікроавтобусі, який нібито перевозив біженців із зони АТО".

За даними СБУ, готуючись до вчинення злочинів на Дніпропетровщині, бойовики збирали інформацію про розташування блокпостів, їх охорону, підбирали конспіративні квартири для переховування, визначали маршрути пересування до місць скоєння диверсій та завчасно орендували у місцевих мешканців автотранспорт.

Читайте такожКонтррозвідка СБУ затримала диверсанта "Краба", який готував теракти за допомогою чеченців"За злочинним планом спільники зловмисників мали отруїти українських військовослужбовців для безперешкодного перетину блокпостів бойовиками з великою кількістю зброї", - повідомляє СБУ.

Як з'ясувалося, затримані брали участь у збройних нападах на позиції українських військових і терорі проти мирного населення. Зокрема, «Куба» безпосередньо причетний до викрадення людей на тимчасово контрольованих бойовиками українських територіях, катувань та розстрілів полонених військовослужбовців ЗС України.

Під час захоплення диверсанти чинили збройний опір.

Правоохоронці вилучили в бойовиків арсенал зброї: АК-74, АКМ, СВД, дві гвинтівки, засоби безшумної стрільби, гранати, детонатори та велику кількість набоїв різного калібру. Зброю бойовики перевозили у спеціальній схованці, облаштованій у фортепіано.

У рамках ст. 258-3 Кримінального кодексу України стосовно затриманих тривають оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, на початку травня вже було зафіксовано випадок отруєння українських військовослужбовців.

За даними МВС, 3 травня близько 15-ї години на блокпост військовослужбовців Збройних сил України, який дислокувався в селищі Рибацьке, приїхали кілька громадян нібито з метою надати посильну допомогу військовослужбовцям (привезли продукти харчування).

Пізніше з'ясувалося, що їжа містила речовину, яка викликала сонливий стан у силовиків. За півгодини близько 20 невідомих на трьох автомобілях під'їхали до військовослужбовців і, скориставшись безпорадним станом, взяли в полон 5 членів військового екіпажу, відібрали 4 автомата, гранатомет, кулемет і боєприпаси.