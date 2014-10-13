Бойовики контролюють більшість великих міст на Луганщині
На сьогодні під контролем бойовиків терористичної організації «ЛНР» знаходиться менше третини Луганської області.
Про це заявив голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, повідомили УНІАН у прес-службі ОДА.
«Станом на сьогодні загальна площа території Луганської області, що знаходиться під контролем України, складає 20 тисяч 532 квадратних кілометри, - сказав Москаль. - Так звана «ЛНР» контролює менше третини площі - 6 тисяч 152 квадратних кілометри.
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Разом із тим, констатував губернатор, більшість міст обласного значення перебуває у підпорядкуванні «ЛНР», а саме: Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Брянка, Кіровськ, Красний Луч, Краснодон, Первомайськ, Ровеньки, Свердловськ, Стаханов.
За словами Москаля, Україна контролює тільки три великих обласних міста - Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ. «Зате 12 із 18 районів області знаходяться під контролем українського уряду, 6 (південна промислова частина області) – в ЛНР», - додав він.
Як повідомляв УНІАН, раніше Москаль заявляв, що станом на 25 вересня під контролем так званої «ЛНР» перебуває 64,4% від усього населення Луганської області.