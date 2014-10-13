Бойовики контролюють більшість великих міст на Луганщині

Про це заявив голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, повідомили УНІАН у прес-службі ОДА.

«Станом на сьогодні загальна площа території Луганської області, що знаходиться під контролем України, складає 20 тисяч 532 квадратних кілометри, - сказав Москаль. - Так звана «ЛНР» контролює менше третини площі - 6 тисяч 152 квадратних кілометри.

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Разом із тим, констатував губернатор, більшість міст обласного значення перебуває у підпорядкуванні «ЛНР», а саме: Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Брянка, Кіровськ, Красний Луч, Краснодон, Первомайськ, Ровеньки, Свердловськ, Стаханов.

За словами Москаля, Україна контролює тільки три великих обласних міста - Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ. «Зате 12 із 18 районів області знаходяться під контролем українського уряду, 6 (південна промислова частина області) – в ЛНР», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Москаль заявляв, що станом на 25 вересня під контролем так званої «ЛНР» перебуває 64,4% від усього населення Луганської області.