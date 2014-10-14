"Свободівці" прийшли пікетувати Раду (фото)

Колона учасників Маршу слави героїв пройшли до Верховної Ради України й вимагатимуть ухвалити закони про визнання УПА та про заборону комуністичної ідеології.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти ВО «Свобода», яких, за різними даними, від 5 до 10 тис., пройшли вулицею Хрещатик до Європейської площі, потім з вулиці Грушевського до Будинку офіцерів, після чого Маріїнським парком дійшли до площі перед Верховною Радою.

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Активісти під час ходи зупинялись біля стадіону “Динамо” та Будинку офіцерів, щоб покласти квіти та вшанувати пам'ять загиблих під час акцій протесту взимку цього року, Героїв Небесної сотні.

Учасники маршу за визнання УПА розгорнули на початку колони 30-метровий Державний Прапор України.

Працівники правоохоронних органів стали у декілька кордонів по периметру будівлі парламенту. Біля Маріїнського парку стоять близько 20 автобусів з правоохоронцями.

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