Минулої доби в зоні АТО масштабних боїв не зафіксували

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

За його словами, як і раніше, бойовики намагалися штурмувати та обстрілювали позиції українських військ в районі Донецького аеропорту.

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Також терористи обстріляли українських силовиків в районах населених пунктів Піски, Комуна, Тоненьке Донецької області.

Лисенко зазначив, що, за наявною інформацією, терористи знову почали штурм Донецького аеропорту, але наразі подробиць немає.