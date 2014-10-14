Минулої доби в зоні АТО масштабних боїв не зафіксували
14:32, 14 жовтня 2014Політика
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Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції масштабних бойових сутичок між проросійськими бойовиками й українськими силовиками не зафіксовано.
Андрій Лисенко / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.
За його словами, як і раніше, бойовики намагалися штурмувати та обстрілювали позиції українських військ в районі Донецького аеропорту.
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Також терористи обстріляли українських силовиків в районах населених пунктів Піски, Комуна, Тоненьке Донецької області.
Лисенко зазначив, що, за наявною інформацією, терористи знову почали штурм Донецького аеропорту, але наразі подробиць немає.
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