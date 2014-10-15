Білецький розказав, скільки національностей воює під стягом "Азову"

"Ми, відверто кажучи, на 50 % російськомовний батальйон. У нас є такий гріх, як велика кількість грузинів, шведів, італійців, французів, греків, англійців, ірландців, словаків, всі ці люди воюють за Україну. Я прошу, щоб їм надали громадянство", - розповів він в ефірі Еспресо.TV.

"Серед іноземців у нас існують дві категорії, абсолютна більшість із них мають професію воювати. Вони є дуже першокласними професіоналами, і покращили наш батальйон.

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Вони всі є "правими", навіть грузини. Вони кажуть, що вони воюють проти комунізму, проти СРСР-2, проти другого совка, в якому вони вбачають ворога своїм державам. Це 60%, є ще 40 %, які приїхали сюди, щоб відмовитися від свого громадянства і стати українцем", - розповів Білецький.

Комбат додав, що один з його добровольців, швед за національністю має тут родину і не хоче їхати у Швецію, бо почуває себе українцем.