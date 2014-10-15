Бойовики віддали тіла двох українських військових

Про це на своєму сайті повідомив голова Луганської обласної держадміністрації (ОДА) Геннадій Москаль.

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"Двоє військовослужбовців в/ч 0624 потрапили в полон до бойовиків "ЛНР" ще 5 вересня поблизу села Металіст Слов’яносербського району Луганської області. До останнього часу доля полонених була невідомою, і тільки у вівторок, 14 жовтня, бойовики передали їхні тіла в Старобільське районне територіальне медичне об’єднання в ході обміну з українськими військовими", - повідомив голова ОДА.

Геннадій Москаль уточнив, що в даний час повні анкетні дані загиблих військових встановлюються.