На кордоні в Сумській області з'явилися російські вертольоти

13:32, 15 жовтня 2014
Політика
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У Сумській області уздовж українсько-російського кордону та адміністративного кордону з Кримом зафіксовано польоти російських вертольотів без порушення повітряного простору України.

/ УНІАН

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Загалом, за даними відомства, ситуація на українсько-російському кордоні та на лінії розмежування між силами АТО і незаконними озброєними формуваннями суттєвих змін не зазнала та залишається напруженою.

Учора о 14.30 відбувся обстріл із РСЗВ «Град» відділу прикордонної служби «Сартана» (Донецька область). Втрат особового складу немає. Попередньо встановлено, що вогонь вівся з н.п. Широкине.

У цей же час відбувся обстріл зі стрілецької зброї блокпосту прикордонників в районі н.п. Шевченко, поблизу Маріуполя, а ще за дві години, о 16.45 – мінометний обстріл блокпосту прикордонників поблизу Сартани. Постраждалих немає. В усіх випадках вогонь, який вівся НЗФ, коригувався за допомогою БПЛА.

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Загалом продовжує зберігатися тенденція до активізації незаконними збройними формуваннями повітряної розвідки позицій прикордонників та сил АТО. Прикордонники зафіксували роботу БПЛА на Маріупольському напрямку, поблизу Донецька та вздовж адмінкордону з тимчасово окупованою територією АР Крим в 10 випадках.

Крім того, у відомстві повідомили про завершення поставок зимового одягу та іншого необхідного спорядження до органів охорони кордону, що несуть службу на сході країни.

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