Партії доплачують кожному п'ятому члену окружної виборчої комісії - опитування

Про це заявив керівник моніторингово-аналітичної групи "Цифра" Назар Бойко на прес-конференції в УНІАН, презентуючи соціологічне дослідження “Оцінка керівництвом ОВК підготовки і особливостей проведення дострокових парламентських виборів 2014 року”, проведене Київським міжнародним інститутом соціології та моніторингово-аналітичною групою “Цифра”.

Як зазначив керівник “Цифри”, кожен п'ятий із 414 респондентів - членів керівного складу ОВК, визнав, що отримує матеріальну винагороду від політичних партій, які висунули його до складу комісії.

Окрім того, він зазначив, що половина з опитаного керівництва ОВК вважає не високою оплату їхньої праці з боку держави.

“Держава оплачує в середньому 600-700 гривень за 50 днів роботи ОВК, і за дві доби під час виборів підрахунку голосів 200-300 гривень. Таким чином, член ОВК в середньому отримує 1000-1200 гривень. 52% респондентів вважають, що оплата праці з боку держави є недостатньою, а 42% опитаних не задоволені таким розміром оплати праці”, - сказав Бойко.

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Крім того, соціологи дослідили ряд інших питань, які, зокрема, засвідчили, що майже 63% респондентів вважають, що час, передбачений для підготовки і проведення виборів, є достатнім для проведення виборчого процесу на належному рівні.

Ще майже 92% опитаних високо оцінюють власний рівень підготовки для участі у роботі окружкомів.

Разом з тим лише 55,5% респондентів вважають високим рівень підготовки своїх колег у виборчих комісіях.

Також майже половина (40%) опитаних заявили, що їх не хвилює питання безпеки під час виборчого процесу, а 43% заявили, що мають прямі контакти правоохоронців для повідомлення про загрозу під час виборчого процесу.

Водночас половина керівного складу опитаних членів ОВК зазначили, що проблемними є питання формування дільничних виборчих комісій у стислі терміни, визначені законом. 31% вважає, що це може призвести до неякісної підготовки членів дільничних виборчих комісій, а 27,5% - до неналежного підбору керівного складу ДВК.

Найбільшими проблемами в день голосуванні в роботі ДВК, на думку керівництва ОВК, можуть стати зовнішній вплив (29,5%), неякісні списки виборців (27,7%) та проблеми у процесі підрахунку голосів (18,3%).

Опитування проводилося з 30 вересня по 8 жовтня. Було опитано 414 респондентів (голови, заступники голів, секретарі ОВК) з усіх областей України та Києва.