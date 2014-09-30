У ЦВК розповіли, у скількох округах Донеччини та Луганщини є можливість провести вибори

У даний час є можливість провести позачергові вибори народних депутатів в 11 округах Донецької області та 4 округах Луганської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова ЦВК Михайло Охендовський.

“Ми можемо говорити про можливість організації та проведення голосування мінімум в 11 округах Донецької та 4 округах Луганської області... Ми будемо проводити вибори там, де це буде безпечно”, - наголосив голова ЦВК.

Читайте такожДля голосування на виборах вже надрукували кілька мільйонів бюлетенів

Він зазначив, що для комісії не існує територій, які підконтрольні терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», а є лише територія, “на якій безпечно проводити голосування або ж небезпечно”.

Охендовський також додав, що ЦВК не має можливості організовувати заходи з підготовки до виборів на всій території Донецької і Луганської областей, оскільки є райони, де небезпечно.

“Тому відносно цих округів ми будемо предметно інформувати суспільство, починаючи з 1 жовтня, як тільки завершимо етап реєстрації кандидатів”, - наголосив Охендовський.