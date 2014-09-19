МЗС: ЄС введе безвізовий режим з Україною не раніше травня 2015 року

Про це сказала заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, передає "ЄвроПравда". За її словами, на 1 січня 2015 року заплановано тільки запуск процедури видачі біометричних закордонних паспортів.

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«Але скасування візового режиму неможливе, поки ЄС не оцінить, як саме відбувається видача, як працює система, наскільки захищені паспорти серійного випуску. Ця оцінка вимагає часу», - зазначила Олена Зеркаль.

У той же час українці зможуть без віз їздити до ЄС тільки за умови, що «паспорти будуть видаватися без проблем, рівень захисту персональних даних буде достатнім, буде забезпечено якісну охорону кордону, а міліція буде працювати без зауважень».

Вона уточнила, що ситуація на Донбасі не вплине на рішення ЄС про запровадження безвізового режиму, але при цьому Україна повинна гарантувати, що ні одна людина, яка незаконно потрапила на українську територію зі сходу, не зможе отримати український паспорт і поїхати без візи в ЄС.