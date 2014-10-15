СБУ порушила справу щодо "ДНР" і "ЛНР"

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, передає прес-служба відомства.

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"Слідчим управлінням СБУ розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу про жорстоке поводження з цивільним населенням, а також захопленими в полон військовослужбовцями, яке виражалось в застосуванні щодо військовослужбовців і цивільного населення тортур, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на захопленій території", - йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

За вказані дії встановлено покарання від 8 до 12 років позбавлення волі, а у разі, коли вони поєднані з умисним вбивством - до 15 років, або у вигляді довічного ув'язнення.

"СБУ запрошує українських та міжнародних експертів, перш за все, юристів, долучитися до цієї кропіткої роботи, результатом якої повинна стати подача клопотання в міжнародні правові інститути і засудження конкретних виконавців скоєних злочинів", - сказав Маркіян Лубківський.