СБУ спіймала бойовика «Осетина», який готував теракти проти українських політиків

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, «завершуючи нейтралізацію маріупольського бандформування «Чечена», контррозвідка Служби безпеки України затримала громадянина України Ш., 1972 р.н., – бойовика т.зв. «ДНР» на прізвисько «Осетин», який за завданням терористів готував диверсії проти політичних діячів України під час їхнього перебування у зоні АТО».

Встановлено, що з травня зловмисник брав участь у терористичній діяльності у складі незаконного збройного формування під командуванням військового коменданта Маріуполя – так званого «Чечена». За «сумлінне» виконання наказів – проведення низки диверсійних операцій - ватажок нагородив «Осетина» іменною вогнепальною зброєю. Після звільнення Маріуполя бойовик, переховуючись на орендованій квартирі в цьому місті, підтримував зв’язок з терористами і виконував їхні доручення – збирав інформацію про розташування українських військових, правоохоронців, проведення масових акцій, мітингів.

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«Найближчими днями бойовик планував виїхати з міста та у складі диверсійної групи «ДНР» організувати низку збройних замахів на політичних діячів, які приїжджали до зони АТО», - повідомляють в СБУ.

14 жовтня оперативна група контррозвідки СБУ озброєного бойовика затримала, вилучила у нього вогнепальну зброю та велику кількість набоїв до неї.

У рамках ст. 263 та 258 Кримінального кодексу України тривають оперативно-слідчі дії.