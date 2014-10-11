Бойовики планують "вимкнути" газопровід, яким російський газ йде до Європи

Плани сепаратистів Донбасу щодо "газової та енергетичної "автономії" створюють пряму загрозу стабільній роботі газотранспортної системи України, пише «Дзеркало тижня».

Протяжність газопроводу - 1567 км, він проходить через всю територію України з східного Новопскова, через полтавські газові родовища, зокрема Шебелинку, з експортними виходами на ГТС Угорщини (через газовимірювальну станцію Берегово) та Словаччини (через ужгородський напрямок). Проектна пропускна здатність магістрального газопроводу "Союз" перевищує 26 млрд кубометрів на рік. Крім транзиту російського газу, ця газова магістраль забезпечує доставку газу мешканцям кількох областей України.

Крім того, в Донбаському регіоні знаходяться два ПСГ - Вергунське (в ньому зараз зберігається понад 176 млн кубометрів газу) і Краснопоповське (з запасом 19,5 млн кубометрів). Ці підземні сховища використовувалися в сезонний максимум для підтримки тиску в транспортному вузлі "Донбастрансгазу" та забезпечення Донецької і Луганської областей стабільним газопостачанням.

«Якщо на карту АТО, яку легко знайти на сайті РНБО, накласти схему газової інфраструктури регіону, то чітко проглядається, що бойовики ведуть бойові дії акуратно по лінії проходження газомагістралей і найважливіших газорозподільних вузлів в Луганській і Донецькій областях», - зазначає видання.

Бойовики намагаються відсікти територію, якою проходять газопроводи з російських Єльця, Петровська, Оренбурга і в напрямку Александрова Гая і Таганрога. Тобто у прямому сенсі слова під прицілом опинилися не менше трьох вхідних і двох вихідних магістральних газопроводів в Луганській і Донецькій областях.

Більше того, якщо подивитися на лінію створюваної буферної зони, то можна легко помітити, що вона підтискається все ближче до західної частини газової системи Луганської і Донецької областей, практично залишаючи можливість лише для газопостачання контрольованої українськими військами частини цих областей і найбільшого газоспоживача - Маріуполя з його меткомбінатами "Азовсталь" та ім. Ілліча, що контролюються Ринатом Ахметовим.

Не залишається без уваги сепаратистів та самозваних "республіканців" і Маріупольський торговий порт. За великого бажання його можуть заблокувати, і тоді вугілля з ПАР дуже важко буде доставити на українські ТЕС.